26.05 12:31 MIGnews.com

Туск: Саммит G7 будет самым сложным за последние годы

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Саммит "Большой семерки" в итальянской Таормине будет самым сложным за последние годы, лидеры стран имеют разные подходы по многим вопросам, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.Встреча G7 пройдет в пятницу. В ней примут участие руководители США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии."Мы собрались здесь в Таормине, чтобы обсудить наиболее тяжелые международные проблемы. Без сомнений, это будет наиболее сложный саммит "семерки" за многие годы. Не секрет, что лидеры, которые встречаются сегодня, имеют разные подходы по таким темам, как изменения климата и торговля. Но наша роль заключается в том, чтобы ЕС сохранял единство "семерки" по всем направлениям" — приводит слова Туска РИА Новости.Политик отметил, что самое важное — сохранять единство по вопросам "сохранения глобального порядка, базирующегося на законах"."Каждый день мы сталкиваемся со стратегическими проблемами, которые угрожают миру и безопасности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке: от войны в Сирии до российской агрессии на Украине, до ракетных и ядерных испытаний в Северной Корее и обострения обстановки и милитаризации в Южно-Китайском море", — пояснил глава Евросовета."Если наша группа потеряет решимость и единство, ситуация в мире выйдет из-под контроля", — добавил Туск.Глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон ранее заявил, что российская тематика будет одной из основных во время встречи "Большой семерки". По словам американского чиновника, вопрос о санкциях в отношении Москвы активно обсуждался и на саммите НАТО в Брюсселе.Российские власти не раз отвергали обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины. В Москве подчеркивают, что заинтересованы в том, чтобы Киев смог преодолеть политический и экономический кризис.