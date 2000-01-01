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Нетаниягу успешно удалили камни из мочевого пузыря | Фото: Коби Гидеон, GPO26.05 11:56   MIGnews.com

Нетаниягу успешно удалили камни из мочевого пузыря

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу восстановился после медицинской процедуры, которую ему вчера провели под общей анестезией. Сейчас глава правительства уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

Как сообщили в канцелярии главы правительства, Нетаниягу провели процедуру по измельчению и извлечении камней из мочевого пузыря.

Операция проводилась в эндоурологическом отделении больнице "Хадасса Эйн Керем" директором отделения, профессором Офером Гофритом и доктором Мордехаем Дувдевани при участии директора отделения анестезиологии и интенсивной терапии профессора Реувена Пизова и старшего анестезиолога доктора Юваля Мероза.

В ходе всей процедуры Нетаниягу сопровождал его личный врач, доктор Цви Беркович.

Пока он проходил операцию, его обязанности временно исполнял министр по делам Иерусалима и культурного наследия Зеэв Элькин.
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