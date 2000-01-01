Нетаниягу успешно удалили камни из мочевого пузыря
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу восстановился после медицинской процедуры, которую ему вчера провели под общей анестезией. Сейчас глава правительства уже вернулся к исполнению своих обязанностей.
Как сообщили в канцелярии главы правительства, Нетаниягу провели процедуру по измельчению и извлечении камней из мочевого пузыря.
Операция проводилась в эндоурологическом отделении больнице "Хадасса Эйн Керем" директором отделения, профессором Офером Гофритом и доктором Мордехаем Дувдевани при участии директора отделения анестезиологии и интенсивной терапии профессора Реувена Пизова и старшего анестезиолога доктора Юваля Мероза.
В ходе всей процедуры Нетаниягу сопровождал его личный врач, доктор Цви Беркович.