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Из-за Трампа: Израиль изменит обмен разведанными с США | Фото: Дана Шрага (министерство обороны)26.05 10:39   MIGnews.com

Из-за Трампа: Израиль изменит обмен разведанными с США

На фоне скандала со "сливом" российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову секретной информации, которую Израиль передал Соединенным Штатам, министр обороны Авигдор Либерман заявил об изменениях в процессе обмена разведывательными данными с США.

Несмотря ни на что, он уверен, что это не повлияет на тесные отношения двух государств.

"Я могу подтвердить, что мы сделали "точечный ремонт", но сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах разведки находится на беспрецедентном уровне", - сказал Либерман в интервью Армейскому радио Израиля.

"Мы прояснили нашим друзьям в Соединенных Штатах то, что мы должны были прояснить. Мы совершили все необходимые проверки", - добавил министр, не став углубляться в подробности.
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