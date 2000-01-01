Из-за Трампа: Израиль изменит обмен разведанными с США
На фоне скандала со "сливом" российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову секретной информации, которую Израиль передал Соединенным Штатам, министр обороны Авигдор Либерман заявил об изменениях в процессе обмена разведывательными данными с США.
Несмотря ни на что, он уверен, что это не повлияет на тесные отношения двух государств.
"Я могу подтвердить, что мы сделали "точечный ремонт", но сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах разведки находится на беспрецедентном уровне", - сказал Либерман в интервью Армейскому радио Израиля.
"Мы прояснили нашим друзьям в Соединенных Штатах то, что мы должны были прояснить. Мы совершили все необходимые проверки", - добавил министр, не став углубляться в подробности.