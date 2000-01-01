26.05 07:13 MIGnews.com

Нетаниягу летит на саммит ЭКОВАС в Либерии

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Как один из знаков расцвета отношений Израиля с "Черным континентом" канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявила о том, что он примет участие в саммите Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), который состоится через две недели в Либерии.Таким образом, это станет уже второй поездкой главы правительства в Африку менее чем через год. Напомним, что в июле прошлого года он совершил исторический тур по четырем восточноафриканским странам – Уганде, Кении, Руанде и Эфиопии, став первым за 29 лет израильским премьер-министром, посетившим Африку.Проведение саммита ЭКОВАС назначено на 4 июня в либерийской столице Монровии. Согласно коммюнике министерства иностранных дел Либерии, в нем ожидается участие глав государств или правительств всех 15 стран-членов ЭКОВАС, включая две страны, с которыми у Израиля нет дипломатических связей – Мали и Нигер.Также в саммите примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, председатель комиссии Африканского союза Муса Факи и делегация высокопоставленных чиновников из Марокко.Нетаниягу планирует провести в столице Либерии всего один, но очень насыщенный день, за который он собирается встретиться с рядом африканских лидеров.Так совпало, что в день саммита в Израиль с четырехдневным визитом прибудет премьер-министр Эфиопии Хайлемариам Десалень, что станет первым более чем за десятилетие визитом премьер-министра Эфиопии. Премьер-министры Израиля и Эфиопии планируют встретиться вскоре после возвращения Нетаниягу из Либерии.