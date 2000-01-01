Великобритания отвергла предложение Ирана

В среду в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил провести обмен пленными и отдать Великобритании Назанин Захари-Рэтклифф, которая находится в тюрьме в Тегеране за предполагаемое подстрекательство к мятежу.
Исламская республика, в свою очередь, добивается передачи своей гражданки Негар Годскани, которая содержится под стражей в Австралии и требование об экстрадиции которой выдвинули США.
Однако глава британского МИД отметил, что между этими женщинами есть большая разница, поскольку иранку, арестованную в Австралии и подозреваемую в совершении очень серьезного преступления, будут судить справедливым судом.
"Женщина, которая содержится в тюрьме в Австралии сталкивается с надлежащей правовой процедурой, и она, как утверждается, совершила очень серьезное преступление", - сказал он журналистам в Лондоне. "Назанин Загари-Рэтклифф невиновна - она не сделала ничего плохого".