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Великобритания отвергла предложение Ирана | Фото: AFP26.04 09:25   MIGnews.com

Великобритания отвергла предложение Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в четверг отклонил предложение об обмене пленными, которое ранее было предложено Тегераном.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel.

В среду в Нью-Йорке министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил провести обмен пленными и отдать Великобритании Назанин Захари-Рэтклифф, которая находится в тюрьме в Тегеране за предполагаемое подстрекательство к мятежу.

Исламская республика, в свою очередь, добивается передачи своей гражданки Негар Годскани, которая содержится под стражей в Австралии и требование об экстрадиции которой выдвинули США.

Однако глава британского МИД отметил, что между этими женщинами есть большая разница, поскольку иранку, арестованную в Австралии и подозреваемую в совершении очень серьезного преступления, будут судить справедливым судом.

"Женщина, которая содержится в тюрьме в Австралии сталкивается с надлежащей правовой процедурой, и она, как утверждается, совершила очень серьезное преступление", - сказал он журналистам в Лондоне. "Назанин Загари-Рэтклифф невиновна - она ​​не сделала ничего плохого".


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