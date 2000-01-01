26.04 20:23 MIGnews.com

Россия, Иран и Турция: признание Голан - угроза региону

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Россия, Иран и Турция выпустили совместное заявление, осуждающее декларацию США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.Соответствующее заявление сделано по итогам 12-го раунда переговоров в Астане. В заявлении говорится: “Страны-гаранты осудили решение администрации США о признании суверенитета Израиля над оккупированными сирийскими Голанскими высотами, которое является грубым нарушением международного права, в частности резолюции СБ ООН, и создает угрозу безопасности на Ближнем Востоке”.Президент США Дональд Трамп объявил во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, состоявшегося перед выборами в Кнессет, что Соединенные Штаты признают Голанские высоты в качестве израильской, а не оккупированной территории. Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт после этого представил карту, на которой Голанские высоты представлены в качестве израильской территории.Заявление Трампа породило много возмущенных реакций. В ходе сессии Совета Безопасности, последовавшей за американским заявлением представители многих государств осудили маневр Трампа. Посол Британии при ООН Карен Пирс заявила, что американское решение противоречит резолюции ООН 1981 года. Российский представитель заявил, что признание израильского суверенитета над Голанами “может увеличить нестабильность на Ближнем Востоке.Также решение Трампа подверглось критике со стороны Франции, Германии, Бельгии и Польши, которые назвали произошедшее “незаконным признанием нелегальной аннексии оккупированных территорий”.Сирийский посол в ООН Башар Джафари сообщил, что признание Голан “является осуществлением части криминального проекта Соединенных Штатов”. Также с критикой американцев выступили Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, заявив, что речь идет об “арабских землях”.Заместитель генерального секретаря ООН по политическим делам Розмари Дикаро заявила: “Наша позиция по Голанским высотам - ясная и четкая. Мы надеемся, что подобный поворот не повлечет за собой акций, которые подорвут относительную стабильность ситуации на Голанских высотах”.Нетаниягу, со своей стороны, приветствовал решение Трампа и пообещал, что в его честь будет названо новое поселение на Голанах. Он сказал: Мы обязаны выразить наше уважение к Дональду Трампу, назвав его именем поселение или город на Голанских высотах, и я скоро поставлю этот вопрос на обсуждение правительства”.