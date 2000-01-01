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Польша может потребовать от Германии $850 млрд репараций | Фото:26.04 18:08   MIGnews.com

Польша может потребовать от Германии $850 млрд репараций

В пятницу, 26 апреля, польский законодатель Аркадиуш Муларчик заявил, что комитет, изучающий потенциальные репарации Германии Польше, может потребовать от Германии до 850 миллиардов долларов за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

Муларчик заявил агентству Reuters, что комитет должен представить свой отчет о репарациях 1 сентября 2019 года. Он повторил, что сумма может составить 850 миллиардов долларов. "Польша потеряла не только миллионы своих граждан, но и была уничтожена необычайно жестоким способом", - сказал он. Во время почти шестилетней оккупации Польши, нацисты убили около 6 миллионов польских граждан, в том числе 3 миллиона евреев, и нанесла огромный материальный ущерб.

"Мы говорим об очень крупных, но оправданных суммах компенсации за военные преступления, за разрушенные города, деревни и потерянный демографический потенциал нашей страны", - сказал Муларчик в интервью частному вещателю Polsat News в марте прошлого года.

Правящая консервативная националистическая партия Польши "Право и справедливость" заявила, что нация заслуживает компенсации за свои потери, и создала группу законодателей под руководством Муларчика, чтобы оценить нанесенный ущерб. Хотя на сегодняшний день Польша не предъявила официального требования, Германия заявила, что у Польши нет никаких правовых оснований для возмещения ущерба, поскольку этот вопрос был урегулирован в соглашении 1953 года.

Нынешние власти Польши утверждают, что решение 1953 года является недействительным, поскольку оно было продиктовано советской властью.


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