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Лидеры Ирландии и Англии собрались на похоронах Лиры Макки | Фото:27.04 05:55   MIGnews.com

Лидеры Ирландии и Англии собрались на похоронах Лиры Макки

Лидеры Великобритании и Ирландии присоединились к сотням скорбящих в среду на похоронах журналистки Лиры Макки, убийство которой ирландским националистическим боевиком во время беспорядков вызвало негодование в провинции.
Новая группа ИРА, выступающая против мирного соглашения Северной Ирландии 1998 года, заявила, что один из ее членов застрелил 29-летнюю Макки в Лондондерри.

Он открыл огонь по полицейским во время беспорядков, за которыми наблюдала Макки. "Смерть Лиры объединила людей самых разныхвзглядов", - сказал её отец Мартин Магилл. "Я прошу вас выслушать большинство людей на вашем любимом острове Ирландия, которые призывают вас остановиться".

Убийство, последовавшее за взрывом бомбы в Лондоне в январе, вызвало опасения, что ИРА использует двухлетний политический вакуум в провинции и напряженность, вызванную решением Британии покинуть Европейский Союз. "Почему, во имя Бога, нужна смерть 29-летней женщины со всей ее жизнью, чтобы привести нас к этой точке?", - сказал Магилл.

Семья журналистки описала её как умную, энергичную женщину, которая страстно верила в справедливость, инклюзивность и правду.


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