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В Руанде можно будет сесть на 5 лет за оскорбление власти | Фото:27.04 04:51   MIGnews.com

В Руанде можно будет сесть на 5 лет за оскорбление власти

Верховный суд Руанды в среду отменил закон, запрещающий публикацию политических карикатур, в то же время оставив в силе другой закон, предусматривающий наказание за оскорбление или клевету на президента. За оскорбление власти можно будет получить по меньшей мере пять лет.

Президента Руанды Пола Кагаме давно обвиняют в том, что он ущемляет прессу и свободу слову. Главный судья Сэм Руге заявил, что этот закон, статья 233, противоречит свободе выражения мнений, закрепленной в Конституции. "Суд постановляет, что статья, которая оскорбляет унизительных чиновников ... против свободы слова, поскольку теперь можно опасаться выражать свое мнение из-за страха судебных преследований", - сказал Ругеге.

Свобода выражения мнений остается острой проблемой в Руанде, где распространение ненавистнических высказываний по радио RTLM спровоцировало геноцид, погубивший более 800 000 человек. Ричард Мугиша, адвокат, который подал иск от имени Ассоциации журналистов Руанды, сказал. "Не рискуете ли вы тем, что фактически граничите с цензурой?"

"В самом законодательстве о средствах массовой информации есть реальные средства защиты, которые будут защищать офис президента и любых других лидеров", - заявил он журналистам после постановления. Исполнительный секретарь Ассоциации журналистов Руанды Гонзага Муганва заявил агентству Рейтер после постановления, что отмена закона, запрещающего мультфильмы, является большим шагом вперед.

Руанда заняла 155-е место из 180 в Мировом индексе свободы прессы 2019 года, опубликованном на прошлой неделе. "Количество злоупотреблений, зарегистрированных RSF, в последние годы сократилось, но цензура повсеместна, и самоцензура широко используется, чтобы избежать столкновения с режимом", - говорится в заявлении.


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