26.04 16:05 MIGnews.com

AI назвала число погибших от действий коалиции в Сирии

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Amnesty International и London Watchdog Group заявили, что от действий коалиции, под руководством США, было убито более 1600 мирных жителей в северном сирийском городе Ракка в течение всего нескольких месяцев бомбардировок против ISIS. В прошлом месяце возглавляемая США коалиция заявила, что в результате авиаударов по ISIS за четыре года в Сирии и Ираке было убито 1257 мирных жителей."Мы продолжаем использовать тщательные процессы нацеливания, чтобы минимизировать влияние наших операций на гражданское население и инфраструктуру", - заявила коалиция. Ракка была де-факто столицей самопровозглашенного халифата ISIS, который когда-то охватывал треть Сирии и Ирака. При поддержке США сирийские боевики захватили Ракку в октябре 2017 года после четырехмесячной кампании.По оценкам, было разрушено более 10 000 зданий, или 80 процентов города. "Коалиционные силы уничтожили Ракку, но они не могут стереть правду. Мы призываем коалиционные силы прекратить отрицание масштабов гибели и разрушений среди гражданского населения в результате их наступления в Ракке", - говорится в совместном заявлении обеих групп.Инновационный проект Amnesty International "Strike Trackers" также определил, когда было повреждено каждое из более чем 11 000 разрушенных зданий в Ракке. В проекте приняли участие более 3000 цифровых активистов из 124 стран, которые в общей сложности проанализировали более 2 миллионов кадров спутниковых изображений.