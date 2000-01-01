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Иран запретит телепередачи, в которых можно выиграть деньги | Фото:26.04 15:46   MIGnews.com

Иран запретит телепередачи, в которых можно выиграть деньги

Иранское государственное телевидение временно запретило местный аналог "Кто хочет миллионером?" ​​после жалоб старших священнослужителей и консерваторов. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил, что игровые шоу ставят под угрозу "культуру тяжелого труда и продуктивности", которую страна стремится поощрять.

Старший шиитский священнослужитель издал фетву (исламское религиозное постановление) против шоу, таких как "Стань победителем", которые предлагают денежные призы. Аятолла Насера ​​Макарема-Ширази назвал эти передачи формой "азартных игр" и подчеркнул, что они запрещены исламским законодательством. Шоу, организованное актером и моделью Мохаммадом Резой Гользаром, дает участникам возможность выиграть до 1 миллиарда иранских риалов (около 25 000 долларов), а также приглашает поучаствовать обычных телезрителей.

Информационные агентство "Вещатель Исламской Республики Иран" (IRIB) поддержало запрет и заявило, что уже начато расследование по выявлению подобных телепередач. Еще одно шоу в стиле "Кто хочет стать миллионером", Five Stars, сообщило фанатам в Instagram, что шоу не будет транслироваться на этой неделе, однако не указало деталей. Консервативные издания призывали к увольнению директора канала.

Иран экспериментировал с рядом программ, адаптированных к американскому и европейскому форматам, включая британский эквивалент Got Talent, который называется New Age.


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