26.04 15:46 MIGnews.com

Иран запретит телепередачи, в которых можно выиграть деньги

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Иранское государственное телевидение временно запретило местный аналог "Кто хочет миллионером?" ​​после жалоб старших священнослужителей и консерваторов. Верховный лидер аятолла Али Хаменеи предупредил, что игровые шоу ставят под угрозу "культуру тяжелого труда и продуктивности", которую страна стремится поощрять.Старший шиитский священнослужитель издал фетву (исламское религиозное постановление) против шоу, таких как "Стань победителем", которые предлагают денежные призы. Аятолла Насера ​​Макарема-Ширази назвал эти передачи формой "азартных игр" и подчеркнул, что они запрещены исламским законодательством. Шоу, организованное актером и моделью Мохаммадом Резой Гользаром, дает участникам возможность выиграть до 1 миллиарда иранских риалов (около 25 000 долларов), а также приглашает поучаствовать обычных телезрителей.Информационные агентство "Вещатель Исламской Республики Иран" (IRIB) поддержало запрет и заявило, что уже начато расследование по выявлению подобных телепередач. Еще одно шоу в стиле "Кто хочет стать миллионером", Five Stars, сообщило фанатам в Instagram, что шоу не будет транслироваться на этой неделе, однако не указало деталей. Консервативные издания призывали к увольнению директора канала.Иран экспериментировал с рядом программ, адаптированных к американскому и европейскому форматам, включая британский эквивалент Got Talent, который называется New Age.