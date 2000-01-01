26.04 15:09 MIGnews.com

Силы ООН усилят контроль над вооружениями "Хизбаллы"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Временные силы Организации Объединенных Наций на юге Ливана (ВСООНЛ) усилят патрулирование в новых районах, чтобы улучшить контроль над вооружениями "Хизбаллы". Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на ливанскую газету "Аль-Акбар"."Аль-Акбар" заявила, что в последние недели миротворцы ВСООНЛ получали инструкции "добавить новые маршруты для патрулирования и войти в новые районы к югу от реки Литани под предлогом полного осуществления резолюции 1701", которая была подписана в 2006 году после нападения "Хизбаллы" на Израиль. Согласно этой резолюции, террористическая организация должна была полностью разоружиться в районе между рекой Литани и израильской границей. Израиль неоднократно обвинял "Хизбаллу" в невыполнении этих требований и в накоплении многочисленных ракет малой и средней дальности на юге Ливана.Источник добавил, что американский военный атташе в Ливане посетил штаб-квартиру ВСООНЛ в мае прошлого года и предупредил о возможном сокращении бюджета Вашингтоном, если миротворцы не займут более решительную позицию по ограничению деятельности "Хизбаллы".В четверг ВСООНЛ подтвердили, что туннель, обнаруженный ранее в этом году Израилем, пересек ливано-израильскую границу, что является третьим подобным нарушением резолюции о прекращении огня. "ВСООНЛ проинформировали ливанские власти о нарушении и потребовали срочных последующих действий", - говорится в заявлении сил ООН.На прошлой неделе командующий Сухопутными войсками ЦАХАЛа заявил, что "Хизбалла" все еще планирует осуществить неожиданное вторжение в северный Израиль, несмотря на недавнюю операцию по разрушению туннелей. Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла в понедельник заявил, что наземные силы Израиля не готовы к военному наступлению в Ливане.