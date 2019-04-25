Ответ на протесты: Макрон представил свою новую реформу
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать свой стиль политики более "гуманным", но настоял на продолжении своего проекта по либерализации французской экономики и перестройке всеобщего благосостояния страны, несмотря на пять месяцев демонстраций "желтых жилетов".
В попытке спасти страну от продолжающихся беспорядков, французский лидер опубликовал новый налоговый план, который станет позитивным шагом для всего среднего класса.
По словам Макрона, правительство "сократит налоги для максимального количества граждан и особенно тех, кто работает, среднего класса".
Выступая на пресс-конференции, он отметил, что рассматривает вопрос о финансировании этих мер путем сокращения государственных расходов.
Кроме того, глава государства пообещал озвучить предложения по реформированию пенсионной системы.
Президент Франции добавил, что ему необходимо внести больше "человечности" в свой стиль управления, но настаивал, что он не будет вносить изменений в свою программу, направленную на поддержку бизнеса, несмотря на продолжающиеся антиправительственные митинги.
Также политик планирует уменьшить количество депутатов в парламенте и изменить систему выборов в парламент, чтобы она лучше отражала разнообразие политических партий Франции.
"Мы можем улучшить парламент и сделать его более эффективным", - сказал Макрон.