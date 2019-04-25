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Ответ на протесты: Макрон опубликовал новый налоговый план | Фото:26.04 14:47   MIGnews.com

Ответ на протесты: Макрон представил свою новую реформу

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать свой стиль политики более "гуманным", но настоял на продолжении своего проекта по либерализации французской экономики и перестройке всеобщего благосостояния страны, несмотря на пять месяцев демонстраций "желтых жилетов".

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает FRANCE 24.

В попытке спасти страну от продолжающихся беспорядков, французский лидер опубликовал новый налоговый план, который станет позитивным шагом для всего среднего класса.

По словам Макрона, правительство "сократит налоги для максимального количества граждан и особенно тех, кто работает, среднего класса".

Выступая на пресс-конференции, он отметил, что рассматривает вопрос о финансировании этих мер путем сокращения государственных расходов.

Кроме того, глава государства пообещал озвучить предложения по реформированию пенсионной системы.

Президент Франции добавил, что ему необходимо внести больше "человечности" в свой стиль управления, но настаивал, что он не будет вносить изменений в свою программу, направленную на поддержку бизнеса, несмотря на продолжающиеся антиправительственные митинги.

Также политик планирует уменьшить количество депутатов в парламенте и изменить систему выборов в парламент, чтобы она лучше отражала разнообразие политических партий Франции.

"Мы можем улучшить парламент и сделать его более эффективным", - сказал Макрон.


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