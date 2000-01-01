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Эксперт: египтяне не видят альтернативы нынешнему президенту | Фото:26.04 12:07   MIGnews.com

Эксперт: египтяне не видят альтернативы нынешнему президенту

В связи с массовыми протестами в других арабских странах, референдум, который прошел на днях в Египте закрепил правление президента Абдель-Фатта эль-Сисси на долгие годы.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает The Times of Israel.

В ходе трехдневного голосования прошли конституционные изменения, которые позволят бывшему военному руководителю оставаться у власти до 2030 года, усилить его контроль над судебной системой и дать армии еще большее влияние в политической жизни.

На фоне критики о том, что Сисси заставил замолчать оппозицию и расправиться со свободами, официальные лица заявили, что более 88 процентов избирателей поддержали его кандидатуру.

"Правительство позаботилось о том, чтобы египтяне не увидели никакой достойной альтернативы Сисси, чтобы не могли даже представить Египет, которым правит кто-либо еще другой", - сказал Тимоти Калдас, специалист Института политики Ближнего Востока в Тахрире.

Голосование в самой густонаселенной стране арабского мира произошло вслед за восстаниями, которые вынудили лидеров в Алжире и Судане уйти в отставку в начале этого месяца.

И Калдас сказал, что после многих лет беспорядков, которые привели к отставке правителя Хосни Мубарака и его преемника Мохамеда Мурси, стабильность остается приоритетом для многих египтян.

"Несомненно, некоторые по-прежнему поддерживают Сисси и считают, что он помешал Египту постигнуть судьбу соседей", - сказал он. "Для большинства египтян они верят, что свергли двух президентов и видели, как качество их жизни ухудшается с каждым разом, поэтому надежды на то, что третье восстание улучшит ситуацию, нет".

На референдуме было подано около 27 миллионов голосов с явкой в ​​44,3 процента, после того как он был созван и проведен в течение нескольких дней.

Поправки продлевают текущий срок Сисси до 2024 года с 2022 года и позволяют ему затем баллотироваться еще на шесть лет.


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