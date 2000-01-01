Иран: Саудовская Аравия завышает данные о запасах нефти
Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты завышают свои нефтяные мощности.
Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.
Комментарии были в ответ на ожидания, что две страны восполнят любой пробел в поставках, вызванный ужесточением санкций Вашингтона в отношении Тегерана.
Напомним, Соединенные Штаты решили не продлевать льготный период для покупателей иранской нефти. Высокопоставленный представитель администрации США заявил в понедельник, что президент Дональд Трамп уверен, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты восполнят любой пробел, оставшийся на рынке нефти.
Однако Зангане выразил несогласие с Белым домом, отметив, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сильно преувеличивают данные о своих запасах нефти и масштабах добычи черного золота.
"Я полагаю, что Саудовская Аравия и ОАЭ преувеличивают свои нефтяные мощности", - цитирует ИРНА слова Зангане.