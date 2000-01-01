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Иран: Саудовская Аравия завышает данные о запасах нефти | Фото: министр нефти Ирана Биджан Зангане26.04 15:08   MIGnews.com

Иран: Саудовская Аравия завышает данные о запасах нефти

Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты завышают свои нефтяные мощности.

Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.

Комментарии были в ответ на ожидания, что две страны восполнят любой пробел в поставках, вызванный ужесточением санкций Вашингтона в отношении Тегерана.

Напомним, Соединенные Штаты решили не продлевать льготный период для покупателей иранской нефти. Высокопоставленный представитель администрации США заявил в понедельник, что президент Дональд Трамп уверен, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты восполнят любой пробел, оставшийся на рынке нефти.

Однако Зангане выразил несогласие с Белым домом, отметив, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты сильно преувеличивают данные о своих запасах нефти и масштабах добычи черного золота.

"Я полагаю, что Саудовская Аравия и ОАЭ преувеличивают свои нефтяные мощности", - цитирует ИРНА слова Зангане.


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