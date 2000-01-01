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скриншот с видео26.04 10:01   MIGnews.com

Украинский журналист Кацман ответил недругам Израиля

Курьезом на грани скандала закончился один из эфиров политической программы «Итоги дня» на столичном украинском телеканале «Київ». Участником эфира был политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман. Раньше он руководил известным издательским домом «CN-Столичные новости» (политический еженедельник с таким же названием много лет входил в число самых влиятельных печатных изданий), потом был генпродюсером телеканала «NewsOne», а сейчас часто выступает на информационных телеканалах и пишет блоги как политический эксперт. Он также является одним из членов Европейского еврейского парламента (EJP) от Украины.

Прямой эфир на телеканале «Київ» шел своим чередом, когда вдруг во всеуслышание прозвучали вопросы от телезрителей. Они почему-то все носили явные признаки весьма странного отношения к Израилю и к евреям.

Три звонка в студию. Приводим их в переводу с украинского.

Звонок первый: «Скажите, пожалуйста, когда к власти в Украине придут украинцы? Вы представляете в державе Израиль - вся верхушка украинская? В страшном сне у них такого не будет».

Звонок второй: «Господин Кацман, вот женщина задала вам вопрос, она четко сказала, кто правит в Израиле, кто у нас правит. Вы мне скажите прямо, как честный еврей, вы удовлетворены как правят ваши соплеменники нашей державой, которые захватили все каналы»

Третий звонок: «Добрый вечер! Меня зовут Дмитро. Я из Черновицкой области. Хочу спросить, почему Кацман отрицает, что Украиной управляют евреи?»

Ведущий в сердцах восклицает «Да что же это такое!» — и передает слово Владимиру Кацману.

Ответ можно посмотреть на этом видео.



История получила большой резонанс в Украине и за ее пределами. Известный блогер Эдуард Долинский, написавший об эфире, подчеркнул, что получил огромное количество посещений своего поста в Фейсбуке и резонансные комментарии.
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