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Фото из архива 26.04 16:11   MIGnews.com

Китай: мы подготовились к провокациям США

Представитель Министерства киммерции Китая Гао Фэн заявил, что Пекин готов к ограничению инвестиций не в пользу США.

"Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, — отметил он. — Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона", - передали слова политика на Lenta.ru.

Фэн рассказал, что, именно благодаря китайским инвестициям, в США появилось множество рабочих мест ,что сыграло свою роль в формировании американской экономики.

В марте текущего года президент США Дональд Трамп ввел налог на ввоз Китаем металлов, подписал документ, ограничивающий свободу Китая на торговом рынке, объявив это "торговой войной". Китай, в свою очередь, также ввел дополнительные пошлины на поставку американских товаров.
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