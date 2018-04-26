Китай: мы подготовились к провокациям США

Представитель Министерства киммерции Китая Гао Фэн заявил, что Пекин готов к ограничению инвестиций не в пользу США.
"Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями, — отметил он. — Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона", - передали слова политика на Lenta.ru.
Фэн рассказал, что, именно благодаря китайским инвестициям, в США появилось множество рабочих мест ,что сыграло свою роль в формировании американской экономики.
В марте текущего года президент США Дональд Трамп ввел налог на ввоз Китаем металлов, подписал документ, ограничивающий свободу Китая на торговом рынке, объявив это "торговой войной". Китай, в свою очередь, также ввел дополнительные пошлины на поставку американских товаров.