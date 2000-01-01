Макрон: Франция не будет прежней без евреев

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил антисемитизм. При этом он подчеркнул, что его страна не будет прежней без еврейского сообщества.
Об этом французский лидер написал на своей странице в Twitter.
"Существует старый французский антисемитизм. Мы должны [наконец-то] признать это и защитить наш еврейский народ. Французская Республика будет другой без еврейского народа. Они принадлежат Республике", - говорится в сообщении.
Кроме того, Макрон осудил антисемитизм и во время своего визита в Университет Джорджа Вашингтона в США.
В ходе своей речи президент Франции заявил, что "антисемитизм несовместим с Французской Республикой". При этом он подчеркнул необходимость применения жестких мер в борьбе с этим явлением.
В последние годы антисемитизм во Франции резко вырос, в том числе и насильственные нападения на почве ненависти и убийства.