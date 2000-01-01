Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Макрон: Франция не будет прежней без евреев26.04 08:43   MIGnews.com

Макрон: Франция не будет прежней без евреев

Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил антисемитизм. При этом он подчеркнул, что его страна не будет прежней без еврейского сообщества.

Об этом французский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Существует старый французский антисемитизм. Мы должны [наконец-то] признать это и защитить наш еврейский народ. Французская Республика будет другой без еврейского народа. Они принадлежат Республике", - говорится в сообщении.

Кроме того, Макрон осудил антисемитизм и во время своего визита в Университет Джорджа Вашингтона в США.

В ходе своей речи президент Франции заявил, что "антисемитизм несовместим с Французской Республикой". При этом он подчеркнул необходимость применения жестких мер в борьбе с этим явлением.

В последние годы антисемитизм во Франции резко вырос, в том числе и насильственные нападения на почве ненависти и убийства.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:34
Израиль: жертвами непогоды стали 2 человека
09:19
"Возмездие за Т4 неизбежно, Тель-Авив сравняют с землей"
09:00
Видео: МАГАВ нашел фабрику по выпуску фальшивой водки
08:12
Отчет ООН: 40 погибших, 5 511 пострадавших у границы Газы
08:02
В Ришон ле Цион затопило торговый центр  
07:11
Либерман встретился с бизнесменами – новыми репатриантами
06:49
Потоп в Негеве: танк ЦАХАЛа ушел под воду  
06:13
Созданы кроссовки с подошвой из жвачки
05:22
Новорождённому сыну принца Уильяма дали "сильное имя"
04:24
Составлен ТОП-стран ЕС с самым большим госдолгом
03:17
Видео: женщина подставила подножку ребенку в кафе  
01:25
Посол РФ: Россия всегда учитывает интересы Израиля
00:42
Нетаниягу встретил израильских победителей-роботехников
23:27
Рождение британского принца отметили пушечным залпом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus