26.04 08:43 MIGnews.com

Макрон: Франция не будет прежней без евреев

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Президент Франции Эммануэль Макрон резко осудил антисемитизм. При этом он подчеркнул, что его страна не будет прежней без еврейского сообщества.Об этом французский лидер написал на своей странице в Twitter."Существует старый французский антисемитизм. Мы должны [наконец-то] признать это и защитить наш еврейский народ. Французская Республика будет другой без еврейского народа. Они принадлежат Республике", - говорится в сообщении.Кроме того, Макрон осудил антисемитизм и во время своего визита в Университет Джорджа Вашингтона в США.В ходе своей речи президент Франции заявил, что "антисемитизм несовместим с Французской Республикой". При этом он подчеркнул необходимость применения жестких мер в борьбе с этим явлением.В последние годы антисемитизм во Франции резко вырос, в том числе и насильственные нападения на почве ненависти и убийства.