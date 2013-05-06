Новый вызов в небе Ближнего Востока

На протяжении многих лет Израиль пытался не допустить продажу Россией Сирии систем ПРО С-300. Российское заявление о намерении “послать современные системы воздушной обороны в Сирию” - не просто тактическое, но политическое заявление.
Русские пытаются продать С-300 многим странам мира. Речь идет не просто о более современных системах - С-300 куда более летальны чем все, что когда-либо было в руках у сирийцев.
С-300 обладают способностью распознавать цели на расстоянии до 200 км. Это означает, что самолеты ВВС ЦАХАЛа будут засекаться в момент из вылета с израильских военных баз. Высокий уровень маневренности - система может перехватывать до 20 целей одновременно окажет самое глубокое воздействие на то, как ВВС будет отныне действовать в небе Ближнего Востока.
На практике С-300 уже развернута в северо-западной Сирии, также, как и более новая система, С-400 - уже два с половиной года назад. Тот факт, что системы ни разу не применялись, порождает вопросы, на которые нет однозначного ответа. Несмотря на то, что описанные выше технические характеристики системы ПРО создаю впечатление неуязвимости, у нее есть существенные оперативные ограничения и это означает что российский “пузырь” противовоздушной обороны может быть весьма впечатляющим , но тем не менее не является непобедимым. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Почему Россия не применила С-400 в Сирии".
Развертывание сирийских С-300 ставит перед командирами ЦАХАЛа непростые вопросы: Каким образом будут осуществляться атаки? Где будут осуществляться атаки? Сколько самолетов будет принимать участие в атаках? Какими системы защиты Израиль оснастит свои самолеты? В небе Ближнего Востока - новый вызов, и он требует от ВВС планировать, действовать и думать по другому, не так, как раньше.
Сроки поставок С-300 Асаду неясны. Во-первых, никто не знает, выполнит ли Трамп свое обещание и эвакуирует сирийские силы из Сирии, и если да, то когда. Во-вторых - С-300 сложная система, и потребуется время на обучение сирийских расчетов. Но все это, с точки зрения Израиля - плохие новости. Израильские экипажи обучались действиям против С-300, поставленных Кипру, и можно предположить, что в распоряжении ВВС есть методы и приемы прорыва к целям - несмотря на наличие С-300.
Тем не менее, вопрос о том, какому уровню риска Израиль готов подвергать своих пилотов - с учетом частоты сообщений о израильских атаках в Сирии, практически ежедневно, остается открытым. ВВС потребуется совершенно иная политика развертывания - с учетом того, что Сирия, после того, как сбила израильский F-16 в феврале, явно демонстрирует, что эпоха сдержанности в отношении израильских бомбардировок прошла.