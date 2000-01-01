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Либерман встретился с Болтоном и Кушнером в Нью-Йорке | Фото: James N. Mattis/Flickr26.04 19:51   MIGnews.com

Либерман встретился с Болтоном и Кушнером в Нью-Йорке

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман посетил в четверг, 26 апреля, Белый дом и провел ряд встреч с высокопоставленными членами американской администрации.

В частности он встретился с советником президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, а также зятем и главным советником президента Джаредом Кушнером.

Также на встрече с Кушнером присутствовал посол Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Главными темами их беседы были Сирия, Иран и Ливан.

"Я рад, что наши с американцами взгляды совпадают, когда дело доходит до Ближнего Востока, и я благодарен администрации США за ее поддержку Израиля", - говорится в заявлении Либермана по итогам встречи.

Позже в четверг у министра обороны запланирована встреча с его американским коллегой Джеймсом Маттисом в Пентагоне.
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