Торговцев пристающих к туристам в Египте будут штрафовать
Египетских торговцев, которые назойливо предлагают свой товар, начнут штрафовать. Установленная сумма штрафа 10 000 египетских фунтов ($565).
Стремясь придать египетскому туризму цивилизованный имидж и в связи с открытием нового Великого Египетского музея, власти страны постепенно ужесточают правила поведения представителей частного бизнеса, которые по восточным традициям назойливо атакуют иностранцев на всех значимых туристических объектах, передает The Guardian.
Так, за любые приставания к туристам с навязчивой просьбой что-то купить прямо сейчас или заглянуть в магазин, чтобы купить там у хорошего знакомого что-либо, или вон там, за углом, сесть на белого верблюда, египетских торговцев и их посыльных будут штрафовать на сумму в 10 000 египетских фунтов.