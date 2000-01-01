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Лапид в Бундестаге: делегитимируйте Хизбаллу | Фото: пресс-служба фракции 'Еш Атид'26.04 18:50   MIGnews.com

Лапид в Бундестаге: запретите Хизбаллу, остановите террор

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид провел сегодня, 26 апреля, ряд встреч с высокопоставленными представителями парламента Германии, с целью убедить их присоединиться к его борьбе по делегитимации "Хизбаллы".

Лапид провел рабочее заседание с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле, председателем комиссии по иностранным делам д-ром Норбертом Ламмертом и председателем комитета по обороне Вольфгангом Хелмишем. На встрече с германскими коллегами, Лапид продемонстрировал, каким образом "Хизбалла" действует на территории Европы, какими методами пользуется для привлечения средств и по каким каналам переводит деньги террористам.

"Я объяснил членам парламента и председателю Бундестага, почему так важно принять закон, который делегитимирует "Хизбаллу". Германия должна понять, что нет никакой разницы между военным и руководящим крылом "Хизбаллы". Руководящее крыло существует, как способ для перевода огромных денежных средств, которые идут только на одну цель – поддержку террора. Закон, который я прошу принять - не символический, а настоящий, имеющий реальную силу. Только так можно будет остановить финансирование "Хизбаллы" и ее возможность свободно действовать на территории Европы", - отметил Яир Лапид.

Напомним, что в течение последнего года лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид совместно с американским конгрессменом Тедом Дейчем и членами Европарламента ведет борьбу об объявлении "Хизбаллы" вне закона. В конце ноября прошлого года лидер партии "Еш Атид" провел ряд встреч в Голландии, которая оказалась единственной из стран ЕС, согласившейся делегитимизировать "Хизбаллу". Два месяца назад подобная встреча прошла в Брюсселе с Федерикой Могерини - верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, а также с послами ЕС. Благодаря разъяснительной работе, которую провел Лапид с коллегами в Европарламенте, 60 членов парламента Евросоюза выразили готовность обратиться к Федерике Могерини, с требованием признать "Хизбаллу" террористической организацией и объявить ее вне закона.

пресс-служба фракции "Еш Атид"
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