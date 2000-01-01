"Арабы, ручкающиеся с Израилем, позорят мусульман"
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал мусульманские народы, которые поддерживают связи и дружеские отношения с Израилем, заявив, что это "заставляет мусульман всего мира страдать".
Как уже сообщалось ранее, аятолла призвал исламский мир объединиться "против Америки и других врагов", а также назвал унизительными слова Дональда Трампа о том, что без поддержки США некоторые арабские страны развалятся в течение недели.
"Дружба с неверными приносит мусульманам страдания. Это же и дружба некоторых мусульманских государств с сионистским образованием, обмен дружелюбными заявлениями и налаживание экономических или политических отношений", - написал он в своем микроблоге.
Кроме того, Хаменеи описал нынешнее положение дел на Ближнем Востоке как "внутреннюю войну в нашем исламском регионе" и раскритиковал государства, чья политика ведется в согласии с Вашингтоном. Называть эти страны он не стал.
"Неразумные и реакционистские правительства некоторых государств вступили в войну против других государств. Взгляните на страдания йеменцев! Их свадебные торжества превращаются в траурные церемонии: людей бомбят на улицах, базарах и в мечетях", - продолжил он.
Также он выделил "Афганистан, Пакистан и Сирию", где, по его словам, "жестокость проявляется иначе". Али Хаменеи упрекнул мусульман в том, что они "забыли о ценности дружбы между верующими" и в том, что они "перестали поступать согласно Корану".
"Если мы это начнем так поступать, то обретем достоинство. Это путь к счастью мусульман", - написал аятолла.