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`Арабы, ручкающиеся с Израилем, позорят мусульман` | Фото: Ави Охайон, GPO26.04 17:28   MIGnews.com

"Арабы, ручкающиеся с Израилем, позорят мусульман"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал мусульманские народы, которые поддерживают связи и дружеские отношения с Израилем, заявив, что это "заставляет мусульман всего мира страдать".

Как уже сообщалось ранее, аятолла призвал исламский мир объединиться "против Америки и других врагов", а также назвал унизительными слова Дональда Трампа о том, что без поддержки США некоторые арабские страны развалятся в течение недели.

"Дружба с неверными приносит мусульманам страдания. Это же и дружба некоторых мусульманских государств с сионистским образованием, обмен дружелюбными заявлениями и налаживание экономических или политических отношений", - написал он в своем микроблоге.

Кроме того, Хаменеи описал нынешнее положение дел на Ближнем Востоке как "внутреннюю войну в нашем исламском регионе" и раскритиковал государства, чья политика ведется в согласии с Вашингтоном. Называть эти страны он не стал.

"Неразумные и реакционистские правительства некоторых государств вступили в войну против других государств. Взгляните на страдания йеменцев! Их свадебные торжества превращаются в траурные церемонии: людей бомбят на улицах, базарах и в мечетях", - продолжил он.

Также он выделил "Афганистан, Пакистан и Сирию", где, по его словам, "жестокость проявляется иначе". Али Хаменеи упрекнул мусульман в том, что они "забыли о ценности дружбы между верующими" и в том, что они "перестали поступать согласно Корану".

"Если мы это начнем так поступать, то обретем достоинство. Это путь к счастью мусульман", - написал аятолла.
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