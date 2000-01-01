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Турция: 13 оппозиционных журналистов приговорили к тюрьме 26.04 15:02   MIGnews.com

Турция: 13 оппозиционных журналистов приговорили к тюрьме

Тринадцать журналистов оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet приговорили к тюремному заключению. Суд Турции обвинил работников СМИ в поддержке террористических организаций.

Журналисты останутся на свободе до решения суда по апелляции.

Суд постановил, что своей работой сотрудники издания оказывали поддержку "Рабочей партии Курдистана", леворадикальной "Революционной народно-освободительной партии-фронту".

Также журналистов обвинили в поддержке движения опального проповедника Фетхуллы Гюлена, который, по мнению Анкары, стоял за неудачной попыткой военного переворота в Турции в 2016 году.

Независимая газета Cumhuriyet была основана в 1924 году. Она придерживается оппозиционной линии по отношению к президенту Турции Эрдогану и часто критикует его.

Среди приговоренных журналистов есть известные авторы. Журналист-расследователь Ахмет Шик, автор книги "Армия Имама", в которой рассказывается о сети сторонников Гюлена в турецких правительственных учреждениях, был приговорен к семи с половиной годам заключения.

В основном сотрудники газеты получили от 3 до 7 лет тюремного срока, информирует Би Би Си.
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