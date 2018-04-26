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Фото из Facebook: Nikol Pashinyan 27.04 02:39   MIGnews.com

Пашинян разберется с транспортными проблемами в Армении

Никола Пашинян, глава опозиционного движения, отправившего в отставку назначенного премьер-министра и бывшего президента Сержа Саргасяна, заявил, что разберется с уличными гонщиками без автономеров, утверждающих, что они участники забастовки и пробками, спровоцированными блокировкой дорог этими же митингующими.

"В четверг всерьез займусь вопросом, связанным с машинами без номеров и отталкивающим поведением водителей", - заявил Пашинян на своей странице в Facebook в ответ на сообщения армянских СМИ о появлении водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и утверждают, что являются участниками протестов.

Также лидер опозиции призвал людей временно разблокировать улицы: "Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это все в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем. Речь только о Ереване", так как перекрытые улицы создают много неудобств жителям города. Об этом сообщили на РИА Новости.
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