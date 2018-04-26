Пашинян разберется с транспортными проблемами в Армении
Никола Пашинян, глава опозиционного движения, отправившего в отставку назначенного премьер-министра и бывшего президента Сержа Саргасяна, заявил, что разберется с уличными гонщиками без автономеров, утверждающих, что они участники забастовки и пробками, спровоцированными блокировкой дорог этими же митингующими.
"В четверг всерьез займусь вопросом, связанным с машинами без номеров и отталкивающим поведением водителей", - заявил Пашинян на своей странице в Facebook в ответ на сообщения армянских СМИ о появлении водителей, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и утверждают, что являются участниками протестов.
Также лидер опозиции призвал людей временно разблокировать улицы: "Нельзя допустить, чтобы некоторые воспользовались ситуацией и превратили это все в неконтролируемую акцию. Ситуация должна быть под контролем. Речь только о Ереване", так как перекрытые улицы создают много неудобств жителям города. Об этом сообщили на РИА Новости.