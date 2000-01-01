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Лидеры Южной Кореи и КНДР побеседуют наедине 27.04 00:41   MIGnews.com

Лидеры Южной Кореи и КНДР побеседуют наедине

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи у военно-демаркационной линии проведут совместную прогулку, во время которой смогут пообщаться в отсутствие посторонних.

Встреча двух лидеров запланирована на пятницу, 27 апреля.

"Будет прогулка двух лидеров, никого с ними не будет, так что они смогут пообщаться с глазу на глаз", — цитирует ТАСС официального представителя южнокорейского президента.
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