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Иордания лишит гражданства Аббаса и других чиновников26.04 13:51   MIGnews.com

Иордания лишит гражданства Аббаса и других чиновников

Председатель Па Махмуд Аббас и 30 других высокопоставленных чиновников будут лишены гражданства Иордании. В черный список попали десятки официальных лиц ФАТХ и других организаций.

Среди них оказались главы палестинской делегации на переговорах с Израилем Саиб Эрикат, Абу Ала и члены их семей.

Отныне в случае официального визита в королевство палестинским чиновникам будут выдавать временные гостевые визы, сообщает газета "Raialyoum".

Аббас и два его сына получили гражданство Иордании в 2011 году.

По каким причинам Иордания пошла на такие меры, издание не уточняет.
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