26.04 13:51 MIGnews.com
Иордания лишит гражданства Аббаса и других чиновников
Председатель Па Махмуд Аббас и 30 других высокопоставленных чиновников будут лишены гражданства Иордании. В черный список попали десятки официальных лиц ФАТХ и других организаций.
Среди них оказались главы палестинской делегации на переговорах с Израилем Саиб Эрикат, Абу Ала и члены их семей.
Отныне в случае официального визита в королевство палестинским чиновникам будут выдавать временные гостевые визы, сообщает газета "Raialyoum".
Аббас и два его сына получили гражданство Иордании в 2011 году.
По каким причинам Иордания пошла на такие меры, издание не уточняет.
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