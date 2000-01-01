26.04 13:51 MIGnews.com

Иордания лишит гражданства Аббаса и других чиновников

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Председатель Па Махмуд Аббас и 30 других высокопоставленных чиновников будут лишены гражданства Иордании. В черный список попали десятки официальных лиц ФАТХ и других организаций.Среди них оказались главы палестинской делегации на переговорах с Израилем Саиб Эрикат, Абу Ала и члены их семей.Отныне в случае официального визита в королевство палестинским чиновникам будут выдавать временные гостевые визы, сообщает газета "Raialyoum".Аббас и два его сына получили гражданство Иордании в 2011 году.По каким причинам Иордания пошла на такие меры, издание не уточняет.