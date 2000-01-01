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Фото из архива 26.04 14:02   MIGnews.com

Пентагон заявил о создании помех устройствам США в Сирии

Командующий силами специальных операций генерал-лейтенант США Реймонд Томас заявил на симпозиуме GEOINT во Флориде, что противники в Сирии применяют против американской техники, в том числе, самолетов, средства радиоэлектронной борьбы, создавая помехи.

"В настоящий момент в Сирии мы находимся в наиболее агрессивной среде радиоэлектронной борьбы со стороны наших противников. Они проверяют нас на прочность ежедневно, подавляют наши коммуникации и выводят из строя наши AC-130 и так далее", - передали слова генерала на RT.

Как отмечает агентство, под "противником" Томас мог подразумевать находящиеся в Сирии отряды российских военных или поддерживаемые Россией силы.

Россия отрицает все подозрения в лице заместителя представителя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова, который заявил, что России "есть, чем заняться в Сирии".

Ранее США признали, что отстают от России в развитии радиоэлектронной борьбы.
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