Пентагон заявил о создании помех устройствам США в Сирии
Командующий силами специальных операций генерал-лейтенант США Реймонд Томас заявил на симпозиуме GEOINT во Флориде, что противники в Сирии применяют против американской техники, в том числе, самолетов, средства радиоэлектронной борьбы, создавая помехи.
"В настоящий момент в Сирии мы находимся в наиболее агрессивной среде радиоэлектронной борьбы со стороны наших противников. Они проверяют нас на прочность ежедневно, подавляют наши коммуникации и выводят из строя наши AC-130 и так далее", - передали слова генерала на RT.
Как отмечает агентство, под "противником" Томас мог подразумевать находящиеся в Сирии отряды российских военных или поддерживаемые Россией силы.
Россия отрицает все подозрения в лице заместителя представителя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгения Серебренникова, который заявил, что России "есть, чем заняться в Сирии".
Ранее США признали, что отстают от России в развитии радиоэлектронной борьбы.