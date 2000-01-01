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Израиль и Чехия вместе создают новый боевый самолет 26.04 13:23   MIGnews.com

Израиль и Чехия вместе создают новый боевый самолет

Два авиационных гиганта - чешский Aero Vodochody и Israel Aerospace Industries подписали соглашение о разработке новой версии тренировочного и легкого атакующего самолета L-159.

Aero Vodochody и Israel Aerospace Industries интегрируют новую авионику и другие решения в платформу L-159.

Два концерна также договорились о том, что симуляторы и виртуальные решения обучения пилотов производства Israel Aerospace Industries будут внедрены в программу подготовки пилотов L-159.

Уже сегодня на L-159 установлены радары израильского концерна Elta, и израильские системы сбора и передачи данных.

Йосеф Вайс, президент заявил Israel Aerospace Industries : “Кооперация с Aero Vodochody открывает новые возможности открывает новые возможности, и , в сочетании с впечатляющими и доказанными возможностями L-159 обеспечит потенциальных потребителей и удовлетворит любые их запросы”.
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