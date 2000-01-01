26.04 12:22 MIGnews.com

"Если Иран атакует Тель-Авив, мы нанесем удар по Тегерану"

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль ответить на любую угрозу со стороны Ирана. При этом он подчеркнул, что в таком случае Иерусалим не будет колебаться с решением, нанести удар по Тегерану.Глава оборонного ведомства отметил, что хотя Израиль и не заинтересован в военном конфликте ни с кем-либо, но его правительство все равно не потерпит иранского присутствия в Сирии."Это последние дни иранского режима. Если Иран атакует Тель-Авив, то в свою очередь Израиль нанесет удар по Тегерану и во "чтобы это ни стоило" уничтожит все иранские военные объекты, которые несут потенциальную опасность для Израиля в Сирии", - заявил Либерман в интервью саудовской газете "Elaph".Комментарии министра обороны были сделаны после того, как бывший командующий корпусом стражей исламской революции Ирана, генерал Мохсен Резаи выступил с новой серией угроз в отношении Израиля.Он заявил, что месть за израильский удар по сирийской авиабазе Т4 “неизбежна”.