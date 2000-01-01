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26.04 17:14   MIGnews.com

Левые в Испании подали жалобу на израильское посольство

По сообщению 10-го канала израильского ТВ, руководство левой политической партии в Испании подало жалобу на израильское посольство в Мадриде в МИД страны.

Левые обвиняют израильских дипломатов во “вмешательстве во внутренние дела страны”.

Раннее израильское посольство заявило протест в связи “ непропорциональными действиями” испанских левых, громко осуждающих акции ЦАХАЛа на границе с Газой.
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