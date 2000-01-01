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Премьер: без евреев Бельгия не будет Бельгией26.04 11:53   MIGnews.com

Премьер: без евреев Бельгия не будет Бельгией

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что "без евреев не было бы самой Бельгии". Комментарии главы правительства были сделаны во время мероприятия в Большой синагоге Брюсселя.

В ходе своей речи Мишель затронул вопрос роста антисемитизма в Европе. Он упомянул нападение на еврейский музей в Брюсселе в 2014 году, в результате которого погибли три человека (из них два гражданина Израиля).

Также он почтил память зверски убитой еврейки в Париже в прошлом месяце.

"Мы увидели резкое увеличение числа антисемитских нападений по всей Европе, но я повторю: наша солидарность в борьбе с антисемитизмом однозначна", - цитирует Ynet слова главы бельгийского правительства.

Также Мишель отметил, что его страна предпринимает меры для защиты еврейских учреждений в Бельгии, в том числе синагог, школ и культурных объектов. При этом утверждая, что ситуация изменилась в лучшую сторону за последние три года.
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