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СМИ: инженера ХАМАСа ликвидировал Моссад 26.04 10:42   MIGnews.com

СМИ: инженера ХАМАСа ликвидировал Моссад

Инженер ХАМАСа Фади аль-Батша был убит в Малайзии в рамках спецоперации Моссада. Об этом говорится в статье издания New York Times, опубликованной в четверг, 26 апреля.

Газета утверждает, ХАМАС отправил аль-Батша в Куала-Лумпур с целью приобретения новых систем вооружения для боевиков. Израиль не мог этого допустить, а поэтому Моссаду отдали приказ разобраться с инженером террористов.

В статье указывается, что аль-Батш занимался разработкой баллистических ракет.

Целью убийства инженера было нанести "ущерб членам ХАМАСа, которые приобретают за границей знания и оружие для войны против Израиля", сообщает издание со ссылкой на источники разведки с Ближнего Востока.

По словам источников, также возможно, что Фади аль-Батш участвовал в деловых переговорах с КНДР по приобретению ракет и дронов.
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