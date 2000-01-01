26.04 10:42 MIGnews.com

СМИ: инженера ХАМАСа ликвидировал Моссад

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Инженер ХАМАСа Фади аль-Батша был убит в Малайзии в рамках спецоперации Моссада. Об этом говорится в статье издания New York Times, опубликованной в четверг, 26 апреля.Газета утверждает, ХАМАС отправил аль-Батша в Куала-Лумпур с целью приобретения новых систем вооружения для боевиков. Израиль не мог этого допустить, а поэтому Моссаду отдали приказ разобраться с инженером террористов.В статье указывается, что аль-Батш занимался разработкой баллистических ракет.Целью убийства инженера было нанести "ущерб членам ХАМАСа, которые приобретают за границей знания и оружие для войны против Израиля", сообщает издание со ссылкой на источники разведки с Ближнего Востока.По словам источников, также возможно, что Фади аль-Батш участвовал в деловых переговорах с КНДР по приобретению ракет и дронов.