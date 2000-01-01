Ночные автобусы в День независимости Израиля

Около 80 ночных автобусных маршрутов будут работать в почти 100 населенных пунктах страны в праздник Дня независимости, в ночь с понедельника на вторник - c 1 на 2 мая. По прогнозам Управления общественного транспорта при Минтрансе, этой услугой воспользуются десятки тысяч празднующих.
Ночные автобусные маршруты работают в конце недели и во время школьных каникул с 24:00 и до 4:00 утра, и ежегодно перевозят сотни тысяч молодых людей, студентов, военнослужащих и рабочих в ночные часы. При этом стоимость билета - обычная цена за проезд в общественном транспорте в дневное время суток.
Министр транспорта Исраэль Кац призвал водителей проявить ответственность и воспользоваться ночными автобусами. "Это очень важный и удобный сервис. Цифры говорят о том, что этот проект оправдывает себя, спасая человеческие жизни, уменьшая число ДТП в тех населенных пунктах, где работают ночные автобусы. Мы продолжим улучшать и расширять этот проект, с тем, чтобы каждый, кто планирует вечер развлечений, смог воспользоваться безопасной, доступной и дешевой транспортной альтернативой", - сказал глава транспортного ведомства.
Согласно опросу Минтранса, проведенному среди молодежи (возраст - 14-30 лет), около 30% опрошенных добираются до мест развлечений на ночных автобусах. Они считают эти маршруты практичными.
Заметим, что тенденция роста числа пассажиров, пользующихся ночными маршрутами, продолжается. За последний год число пассажиров составило более 1 миллиона – на 20% больше, чем в предшествующем ему году.
Подробную информацию о ночных автобусах можно получить в Инфоцентре Минтранса по телефону *8787 (добавочный 3 для русскоговорящего представителя) или на сайте www.kav-layla.co.il, а также на странице проекта в Facebook.