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Меркель: уровень охраны внешних границ ЕС ниже желаемого 27.04 10:14   MIGnews.com

Меркель: уровень охраны внешних границ ЕС ниже желаемого

Страны - члены ЕС еще не достигли желаемого уровня в вопросе охраны внешних границ. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Берлине на конференции по вопросам внутренней безопасности, организованной фракцией ХДС/ХСС в Бундестаге.

"Мы совершенно точно еще не достигли того, что нам нужно", - отметила она, указав на то, что, в частности, не закончена работа по созданию в ЕС единого регистра лиц, прибывающих в страны сообщества и выезжающих из них.

"Мы создали шенгенское пространство, в котором свобода и безопасность имеют границы, и если это не национальные внутренние границы, то это внешняя граница, которую мы должны защищать", - отметила Меркель.

"И в последние годы и месяцы мы познали, что охрана внешних границ не отвечает необходимым требованиям", - подчеркнула она. По мнению Меркель, именно от их достижения "во многом будет зависеть будущее Европейского союза".
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