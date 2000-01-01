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`Открытое небо` продолжается | Фото: Thinkstock26.04 19:57   MIGnews.com

"Открытое небо" продолжается

Компания Ural Airlines ("Уральские авиалинии") расширяет свою деятельность в Израиле. С сегодняшнего дня этот российский авиаперевозчик начинает выполнять четыре рейса в неделю из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Бен-Гурион. Первый авиалайнер совершил сегодня посадку в Израиле. Пассажиров встретили представители Минтранса и Управления аэропортов Израиля.

"Мы рады этому событию. "Уральские авиалинии" присоединяются к длинному перечню компаний, работающих в Израиле. Этот список постоянно пополняется благодаря программе "Открытое небо". Израильский потребитель продолжает пожинать плоды усиливающейся конкуренции, благодаря которой улучшается уровень обслуживания и снижаются цены на билеты", - передал свои поздравления в связи с открытием новой линии министр транспорта и разведки Исраэль Кац, находящийся с визитом в США.

Полеты в Израиль на новой авиалинии будут выполнять лайнеры двух типов: Airbus 320 и Airbus 321 (около 160 и 220 посадочных мест соответственно). Воздушный парк этого перевозчика на сегодняшний насчитывает 41 авиалайнер.

Коммерческий директор компании "Мона Турс" (представительство Ural Airlines в Израиле) Ави Нахум назвал этот день праздничным для израильских авиапутешественников.

Министр Исраэль Кац также подчеркнул важность сегодняшнего события, особенно учитывая растущий спрос на рейсы по маршруту Россия - Израиль.

"Я намерен и далее способствовать расширению перечня стран и компаний, а также подписывать дополнительные соглашения в сфере авиасообщения, с тем, чтобы расширить географию полетов, и привлечь в Израиль новых авиаперевозчиков. Таким образом я планирую снизить цены на билеты как для израильтян, так и для туристов", - заявил министр Исраэль Кац.

Раннее Кац проинформировал, что с начала этого года по март включительно в аэропорту имени Бен-Гуриона рост пассажиропотока на авиалиниях Израиль - Россия составил более 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые три месяца 2017 года прямыми рейсами между двумя странами воспользовалось более 234 тысяч человек (6,64% от общего числа пассажиров аэропорта). На аналогичный период 2016 года эта цифра составила более 187 тысяч (6,22% от общего числа пассажиров).

"Снижение цен на авиабилеты и революционная программа "Открытое небо" приводят к значительному росту числа пассажиров в аэропорту имени Бен-Гуриона", - объяснил положительную динамику пассажиропотока министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Напомним, что соглашение "Открытое небо" было подписано министром Исраэлем Кацем около четырёх лет назад. Благодаря этой программе пассажиропоток в израильских аэропортах продолжает расти. Глава транспортного ведомства отметил прямую связь между расширением спектра авиакомпаний и направлений и снижением цен на билеты. Так, удешевление цен на полеты в Восточную Европу составило 18%, на направления в Западной Европе - от 12 до 30%, в Южную Америку, Дальний Восток и Австралию – на 20%, в Африку – на 13%.

В этом году с аэропортом Бен-Гурион начнут сотрудничать 10 новых компаний. Ожидается, что они окажут влияние на усиление конкуренции в сфере авиасообщения.

Заметим, что на сегодняшний день аэропорт Бен-Гурион принимает рейсы около 140 компаний, осуществляющих полеты на международных направлениях, что само по себе является уникальной ситуацией для аэропорта такого масштаба.
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