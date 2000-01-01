27.04 06:22 MIGnews.com

Путин принял руководителя канцелярии ЦК Компартии Китая

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент России Владимир Путин в среду, 26 апреля, встретился с руководителем канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии КНР Ли Чжаньшу, говорится в сообщении на официальном сайте главы государства. Мероприятие прошло в Кремле.Ли Чжаньшу находится в Москве с официальным визитом. До встречи с российским лидером он пообщался с главой администрации президента РФ Антоном Вайно. Темой их беседы стали ближайшие контакты представителей двух стран на высшем уровне и вопросы двусторонних отношений.Путин напомнил, что 14-15 мая он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на международной конференции, посвященной развитию экономического сотрудничества в регионе и мире. Ее проводит китайская сторона. Россия, в свою очередь, изначально поддерживала эту идею, подчеркнул Путин.Он также отметил, что в последние годы уровень российско-китайских отношений остается беспрецедентно высоким и совместная работа поддержит его таким же. Глава государства передал наилучшие пожелания китайскому лидеру.