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Ле Пен лишают неприкосновенности депутата Европарламента 26.04 19:17   MIGnews.com

Ле Пен лишают неприкосновенности депутата Европарламента

В Европарламенте (ЕП) стартовала процедура лишения депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщает Reuters.

Следствие подозревает партию в организации схемы, позволявшей выплачивать зарплаты ее сотрудникам во Франции из фондов Евросоюза. Французские судебные следователи уже предъявили обвинения двум экс-помощникам депутатов "Национального фронта" из состава ЕП в присвоении вверенного им имущества.

14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне депутатской неприкосновенности.
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