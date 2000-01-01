26.04 19:17 MIGnews.com

Ле Пен лишают неприкосновенности депутата Европарламента

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В Европарламенте (ЕП) стартовала процедура лишения депутатской неприкосновенности лидера партии "Национальный фронт" и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, сообщает Reuters.Следствие подозревает партию в организации схемы, позволявшей выплачивать зарплаты ее сотрудникам во Франции из фондов Евросоюза. Французские судебные следователи уже предъявили обвинения двум экс-помощникам депутатов "Национального фронта" из состава ЕП в присвоении вверенного им имущества.14 апреля французские следственные органы направили в Европарламент запрос о лишении Ле Пен и депутата от ее партии Мари-Кристин Бутонне депутатской неприкосновенности.