26.04 18:20 MIGnews.com

Олланд призвал правительство не дать Ле Пен победить

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент Франции Франсуа Олланд призвал правительство страны приложить все возможные усилия, чтобы глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов получила максимально низкий результат, передает РИА Новости.По итогам первого тура президентских выборов во Франции, Марин Ле Пен получила 21,53% голосов избирателей, на 2,22% отстав от своего основного соперника экс-министра страны и основателя движения "Вперед" Эммануэла Макрона. Ле Пен уверенна в своей победе и рассказала, что после подсчета голосов в первую очередь позвонит своей матери.Как сообщил представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль, Олланд обратился к кабмину и попросил всех министров оказать максимальное содействие. Второй тур состоится 7 мая.