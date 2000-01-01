26.04 15:53 MIGnews.com

Кац: "Необходимо расширить границы столицы Израиля"

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац выступил в среду, 26 апреля, с речью на конференции Всемирного еврейского конгресса, проходящей в эти дни в Нью-Йорке.В своей речи Кац призвал правительство и Кнессет приступить к воплощению в жизнь концепции Большого Иерусалима. "Необходимо расширить границы столицы Израиля, распространив ее юрисдикцию на Гуш-Эцион, Гиват-Зеэв, Маале-Адумим, БЕЙТАР-Илит, с тем, чтобы укрепить наши позиции и обеспечить еврейское большинство в Иерусалиме", - сказал министр.Исраэль Кац подчеркнул, что, несмотря на то, что мы уже прошли долгий путь, Израиль и еврейская община во всем мире все еще борются с разными угрозами, в том числе и с исламским террором, делигитимацией Израиля и антисемитизмом".Министр сказал: "Мы не позволим миру принять ситуацию, когда на евреев совершаются нападения в странах их проживания, и они вынуждены скрывать свое происхождение. Как израильтяне и как евреи мы подчеркиваем, что их страдания нам не чужды".Министр отметил лидерские качества президента США Дональда Трампа, проявлением которых был удар по Сирии после применения режимом Асада химического оружия. Кац назвал реакцию важной, как со стратегической, так и с моральной точки зрения.Израильский министр и член военно-политического кабинета отметил, что США и Израиль должны прийти к договоренности по ситуации в Сирии и в регионе, в том числе и по вопросу признания суверенитета Израиля на Голанских высотах. Среди необходимых шагов в этом направлении Кац назвал совместное противостояние постоянному иранскому военному присутствию в Сирии и Ливане, применение санкций против Ирана с тем, чтобы последний прекратил оказывать поддержку Хизбалле, жесткие санкции против Хизбаллы для того, чтобы ослабить эту организацию, сотрудничество с другими странами в регионе для создания заслона иранской экспансии в регионе.Кац сказал, что основополагающая концепция Израиля в регионе должна включать в себя три уровня: безопасность и экономические инициативы. Как считает политик, на основе двух первых уровней можно будет выстроить и третий – мир на Ближнем Востоке.Исраэль Кац заметил, что в нынешней ситуации необходимо направить усилия на продвижение региональных экономических инициатив при участии стран Ближнего Востока и при поддержке и лидерстве США. Это должно пойти во благо всем сторонам.Министр призвал продвигать региональную транспортную инициативу, в рамках которой Израиль станет сухопутным мостом между Средиземным морем и Иорданией и странами Востока. Иорданию планируется сделать региональным транспортным центром. Это позволит США открыть для себя новые рынки на Ближнем Востоке. Инициатива несет в себе экономические, политические, стратегические выгоды, а также преимущества сфере безопасности.