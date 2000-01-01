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Король Саудовской Аравии Салман посетит Россию | Фото: GovernmentZA/Flickr26.04 15:16   MIGnews.com

Саудовский король Салман собрался в Россию

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд принял приглашение посетить Россию, сроки визита сейчас обсуждаются.

"Что касается визита короля, то было направлено приглашение. Это приглашение было принято, и сейчас речь идет об обсуждении сроков, подходящих для обеих сторон для осуществления этого визита", - сообщил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он напомнил, что в ходе недавнего визита в Эр-Рияд председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко король Саудовской Аравии "подтвердил свое желание использовать имеющееся у него приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Россию в удобное для него время".
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