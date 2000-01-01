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Депутат Бар-Лев: премьер-министр - просто дурак 26.04 14:07   MIGnews.com

Депутат Бар-Лев: премьер-министр - просто дурак

Депутат Кнессета от Сионистского Лагеря и один из кандидатов на пост лидера Аводы Омер Бар-Лев прокомментировал в твиттере скандал с отказом премьер-министра Биньямина Нетаниягу принять германского министра иностранных дел Зигмара Габриэля.

Бар-Лев написал: “Если бы мне сказали, что премьер-министр поставит министра иностранных дел дружественной страны перед выбором - встретиться с ним или с главами организаций, я бы назвал его, в лучшем случае, дураком”.

Бывшая министр Лимор Ливнат ответила Бар-Леву в твиттере, написав: “Претенденты на пост главы Аводы почему то думают, что использование ругательств и слэнга сможет им помочь”.
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