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`Бецелем` просит мир покарать Израиль за оккупацию 26.04 13:37   MIGnews.com

"Бецелем" просит мир покарать Израиль "за оккупацию"

Как стало известно, в ходе своего визита в Израиле министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль общался не только с представителями "Шоврей Штика", но и с "Бецелемом".

Как сообщил директор левой организации Хагаи Эльад, встреча проходила в отсутствии журналистов и фотооператоров, а сам Габриэль "не обмолвился о ней ни словом".

"Наше послание остается тем же самым, которое мы донесли в Совете Безопасности ООН, которое мы доносим до израильской общественности и не перестаем повторять – оккупация должна быть прекращена. Вам не удастся ее скрыть – ни от израильтян, ни от мира", - сказал он в эфире 2-го канала ИТВ после встречи.

Кроме того, организация опубликовала пресс-релиз, в котором призвала международное сообщество наказать Израиль "за оккупацию".

"Должна быть цена, которую надо заплатить за продолжение военного контроля над другим народом, возвышение над основными моральными ценностями и международным правом…

… Израильский премьер-министр и большинство его коллег как в коалиции, так и в оппозиционных партиях не намерены прекращать оккупацию. До тех пор, пока Израиль не отвечает минимальным условиям демократии, он не должен пользоваться привилегиями членства в клубе демократических государств", - утверждают в организации Эльада.
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