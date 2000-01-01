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Французская разведка: силы Асада совершили зариновую атаку 26.04 13:29   MIGnews.com

Французская разведка: силы Асада совершили зариновую атаку

Французская разведка пришла к выводу о том, что силы, лояльные президенту Сирии Башару Асаду стоят за зариновой атакой 4 апреля в Идлибе.

Асад в двух интервью прессе заявил, что доказательства зариновой атаки в Хан Шейхун являются “фальшивками”, и его правительство не применяет химического оружия.

Французская разведка пришла к выводам. изложенным в докладе, на основании изучения образцов почвы в месте падения химических боеприпасов и анализа крови жертвы химической атаки.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, представляя доклад на заседании французского кабинета заявил: “Нам известно, от определенного источника, что процесс производства материалов, выявленных в ходе анализа, типичен для сирийских лабороторий”.

Среди прочих элементов, в образцах обнаружен гексамин, характерный для сирийской продукции, сообщается в докладе.

В докладе также говорится о том, что момент атаки над Хан Шейхун был замечен сирийский Су-22, который нанес по городу шесть ударов..

В докладе сообщается. что у джихадистских групп, оперирующих в данном районе, нет возможности и экспертизы для производства химического оружия.
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