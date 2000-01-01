26.04 13:17 MIGnews.com

Израиль: новая карта телеканалов

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Управление теле- и радиовещания обнародовало итоги тендера для новых телевизионных каналов.Согласно условиям тендера произойдет окончательное разделение Кешет и РешетПо результатам тендера, Кешет выиграла право вещать на 12-м канале, заплатив 25 миллионов 222 тысячи шекелей, 13-й канал получит Решет, заплатив за это более 7 миллионов шекелей, 10-й канал получил право вещать на 14-м канале, заплатив за это 1,54 миллиона шекелей. 10-й и 22-й каналы будут объединены.Согласно принятому Кнессетом закону, Кешет и Решет с 1 ноября этого года начнут раздельное вещание.Фонды, полученные в результате тендера - более 33 миллионов шекелей, будут распределены среди производителей контента согласно критериям, которые будут установлены министерством связи.