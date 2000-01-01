Израиль: новая карта телеканалов

Управление теле- и радиовещания обнародовало итоги тендера для новых телевизионных каналов.
Согласно условиям тендера произойдет окончательное разделение Кешет и Решет
По результатам тендера, Кешет выиграла право вещать на 12-м канале, заплатив 25 миллионов 222 тысячи шекелей, 13-й канал получит Решет, заплатив за это более 7 миллионов шекелей, 10-й канал получил право вещать на 14-м канале, заплатив за это 1,54 миллиона шекелей. 10-й и 22-й каналы будут объединены.
Согласно принятому Кнессетом закону, Кешет и Решет с 1 ноября этого года начнут раздельное вещание.
Фонды, полученные в результате тендера - более 33 миллионов шекелей, будут распределены среди производителей контента согласно критериям, которые будут установлены министерством связи.