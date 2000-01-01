26.04 11:41 MIGnews.com

Шойгу назвал действия США в Сирии угрозой российским военным

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удар США по сирийскому аэродрому Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих. Об этом он сказал в ходе VI Московской конференции по международной безопасности.По словам Шойгу, после удара США в Сирии Минобороны России принимает необходимые меры по защите российских военных."Ракетный обстрел оцениваем как грубое нарушение международного права, спланированную реакцию на провокацию террористов. Чтобы обеспечить гарантированную защиту российских военнослужащих, принимаются необходимые меры", – сказал Шойгу.Ситуация вокруг Сирии обострилась в начале апреля. 7 апреля американские военные по приказу президента Дональда Трампа нанесли удар крылатыми ракетами по правительственной авиабазе Шайрат в провинции Хомс, откуда, как предполагают в Вашингтоне, сирийские самолеты 4 апреля вылетели, чтобы совершить химическую атаку на контролируемый сирийской оппозицией город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, погибли 84 человека, почти 600 пострадали. Ответственность за это Запад возложил на власти Сирии, в Дамаске обвинения опровергают.