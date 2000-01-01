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Официальный сайт Минобороны РФ 26.04 16:43   MIGnews.com

Россия начала поставки С-400 в Китай

Россия приступила к исполнению контракта по поставкам зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 "Триумф" в Китай. Информацию об этом сегодня подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ.

О подписании этого контракта стало известно весной 2015 года, Китай стал первым зарубежным покупателем С-400. Общая стоимость сделки, по данным СМИ, составляет около 3 миллиардов долларов.

"ФСВТС подтверждает, что Рособоронэкспорт действует в соответствии с условиями подписанного контракта", – сообщили ТАСС в службе.
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