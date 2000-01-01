Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












26.04 10:34   MIGnews.com

Марин Ле Пен хочет запретить халяль и ритуальный убой скота

В случае своего избрания президентом Франции Марин Ле Пен запретит халяльный и любой другой ритуальный убой животных без предварительного оглушения скота и птицы, о чем она заявила 25 апреля, выступая на мясном рынке в Париже.

В то же время кандидатка не выделяла отдельно запрет на шхиту – кошерный убой животных, – однако, предполагается, что этот обряд также запретят, так как он тоже проводится без оглушения.

"Вы меня простите, но у мяса, полученного посредством убоя без оглушения, должен быть специальный ярлык. Более того, я считаю, что убой без оглушения должен быть запрещен", - сказала она.

Напомним, что и халяльный забой скота и птицы, и шхита предполагает перерезание горла находящемуся в сознании животному. Критики называют этот метод более жестоким, чем механизированный забой на некошерных скотобойнях и птицефабриках.

Марин Ле Пен и ранее уделяла внимание вопросу халяльного забоя. В частности, призывая закрыть двери для иммигрантов из мусульманских стран, запретить публичные молитвы и открытое ношение религиозных символов, она назвала "90% скотобоен халяльными".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:15
День Независимости Израиля в лесах и парках ЕНФ-ККЛ
09:55
Евреи Германии предлагают отправлять беженцев в концлагеря
09:43
Шарапова вернется на корт после дисквалификации за мельдоний
09:32
США устанавливают в Южной Корее новые элементы ПРО THAAD
09:16
Израиль: рост цен на жилье остановился
08:55
В ПА объявили всеобщую забастовку
08:45
Китай построил и спустил на воду свой первый авианосец  
08:09
Два мальчика взорвались в Негеве
07:30
Израильтяне довольны своей культурной жизнью
07:19
Энергетический кризис в Газе может стать началом новой войны
07:14
Израиль: Армия поощряет курение
07:11
Иранская провокация в Персидском заливе
06:43
В зоопарке Калькильи медведь оторвал руку 9-летнему ученику
06:26
Жители центра Израиля жаловались на "невозможное зловоние"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus