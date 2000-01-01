26.04 10:34 MIGnews.com

Марин Ле Пен хочет запретить халяль и ритуальный убой скота

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В случае своего избрания президентом Франции Марин Ле Пен запретит халяльный и любой другой ритуальный убой животных без предварительного оглушения скота и птицы, о чем она заявила 25 апреля, выступая на мясном рынке в Париже.В то же время кандидатка не выделяла отдельно запрет на шхиту – кошерный убой животных, – однако, предполагается, что этот обряд также запретят, так как он тоже проводится без оглушения."Вы меня простите, но у мяса, полученного посредством убоя без оглушения, должен быть специальный ярлык. Более того, я считаю, что убой без оглушения должен быть запрещен", - сказала она.Напомним, что и халяльный забой скота и птицы, и шхита предполагает перерезание горла находящемуся в сознании животному. Критики называют этот метод более жестоким, чем механизированный забой на некошерных скотобойнях и птицефабриках.Марин Ле Пен и ранее уделяла внимание вопросу халяльного забоя. В частности, призывая закрыть двери для иммигрантов из мусульманских стран, запретить публичные молитвы и открытое ношение религиозных символов, она назвала "90% скотобоен халяльными".