Саммит ЕС-Турция: политики обсудят вопрос беженцев
В понедельник, 26 марта, в Варне (Болгария) состоится саммит ЕС-Турция, сообщается, что политики планируют обговорить финусловия для продления соглашения с официальной Анкарой по сдерживанию потока сирийских беженцев.
Евросоюз будут представлять президенты ЕК Жан-Клод Юнкер и ЕС Дональд Туск.
Юнкер на минувшей неделе говорил, что встречи ожидает со смешанными чувствами, ведь есть разница во взглядах между ЕС и Турцией. Но, по его мнению, это будет откровенное и открытое обсуждение, где никто не будет скрывать разногласия, ведь цель – улучшение сотрудничества, пишет Reuters.
Брюссель недоволен растущим авторитаризмом лидера Турции Реджепа Тайипа Ердогана и его вмешательством в войну в Сирии.