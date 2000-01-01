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Саммит ЕС-Турция: политики обсудят вопрос беженцев 26.03 11:08   MIGnews.com

Саммит ЕС-Турция: политики обсудят вопрос беженцев

В понедельник, 26 марта, в Варне (Болгария) состоится саммит ЕС-Турция, сообщается, что политики планируют обговорить финусловия для продления соглашения с официальной Анкарой по сдерживанию потока сирийских беженцев.

Евросоюз будут представлять президенты ЕК Жан-Клод Юнкер и ЕС Дональд Туск.

Юнкер на минувшей неделе говорил, что встречи ожидает со смешанными чувствами, ведь есть разница во взглядах между ЕС и Турцией. Но, по его мнению, это будет откровенное и открытое обсуждение, где никто не будет скрывать разногласия, ведь цель – улучшение сотрудничества, пишет Reuters.

Брюссель недоволен растущим авторитаризмом лидера Турции Реджепа Тайипа Ердогана и его вмешательством в войну в Сирии.
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