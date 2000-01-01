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Нетаниягу ждет новый допрос | Фото:26.03 10:08   MIGnews.com

Нетаниягу ждет новый допрос

Как ожидается, сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу, его супруга Сара будут в очередной раз допрошены сотрудниками спецотдела ЛАХАВ в рамках расследования "дела 4000" (или "дела Безек").

Об этом в понедельник, 26 марта сообщает The Times of Israel.

Издание отмечает, что это первая беседа с тех пор, как бывший советник семьи Нетаниягу стал госсвидетелем.

Также уточняется, что в рамках допроса главе правительства будут заданы вопросы в свете показаний государственных свидетелей Нира Хефеца и Шломо Филбера.

По данным агентства Hadashot, сына премьер-министра, Яира Нетаниягу, также будут допрашивать в одно время с родителями.

Этим же утром в отделении "Лахав-433" будут допрошены государственные свидетели – бывший генеральный директор министерства связи Шломо Филбер и экс-советник Нетаниягу по связям с СМИ Нир Хефец.

Отметим, что в рамках "Дела 4000", Шломо Филбер подозревается в получении взятки, создании препятствий следствию и получении выгоды обманным путем.

Кроме того, допросу подвергнуться Шауль Елович, являющийся главным акционером компании "Безек", и его жена Ирис.

Биньямин и Сара Нетаниягу будут допрошены по подозрению в нарушении доверия, обмане и получении взятки. В полиции считают, что Нетаниягу предоставил владельцу "Безека" Шаулю Аловичу поблажки в финансовых вопросах взамен на положительное освещение их семьи на принадлежащем Аловичу портале Walla.

Напомним, беседа с полицией ранее была запланирована на19 марта, но ее пришлось отложить из-за проблем со здоровьем у главы правительства.

На данный момент в пресс-службе полиции отказалась подтверждать или отрицать сообщение о предстоящем допросе.
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